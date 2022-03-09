Страны Северной Европы приостановили сотрудничество с Россией в Евро-Арктическом регионе

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Страны Северной Европы и Евросоюз приостановили сотрудничество с Россией в рамках Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР).
Страны Северной Европы приостановили сотрудничество с Россией в Евро-Арктическом регионе
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и ЕС не имеют иного выбора, кроме как приостановить деятельность, в которую вовлечена Россия, в Баренцевом/Евро-Арктическом сотрудничестве», — приводит ТАСС заявление норвежского правительства.

Ранее сообщалось, что Евросоюз приостанавливает программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ стран Запада участвовать в работе Арктического совета политизирован.

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