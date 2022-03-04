ЕС приостанавливает программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией

Евросоюз приостанавливает программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

«Еврокомиссия приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией в рамках инструмента программ приграничного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона в ответ на санкции приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами по организации космических запусков с космодрома Куру.

Евросоюз запретил поставки в Россию товаров для использования в космической или авиационной промышленности.