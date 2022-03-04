ЕС приостанавливает программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией
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«Еврокомиссия приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией в рамках инструмента программ приграничного сотрудничества», — говорится в сообщении.
Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона в ответ на санкции приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами по организации космических запусков с космодрома Куру.
Евросоюз запретил поставки в Россию товаров для использования в космической или авиационной промышленности.