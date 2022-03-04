ЕС приостанавливает программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией

Короткая ссылка
Евросоюз приостанавливает программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.
ЕС приостанавливает программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией
  • Gettyimages.ru
  • © Dutchy

«Еврокомиссия приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией в рамках инструмента программ приграничного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона в ответ на санкции приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами по организации космических запусков с космодрома Куру.

Евросоюз запретил поставки в Россию товаров для использования в космической или авиационной промышленности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить