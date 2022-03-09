Захарова прокомментировала заявление Зеленского о возможном признании Крыма, ЛНР и ДНР

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о признании Крыма и республик Донбасса, заявила, что не стоит опираться на высказывания украинского лидера из-за его «специфического состояния».

По её словам, не стоит всерьёз анализировать эти заявления из-за «фактора достаточно специфического состояния» Зеленского.

«Очевидно, что состояние неадекватное. И в каком состоянии, и какое заявление он делает — это всё говорит о том, что просто нет возможности серьёзно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции», — сказала Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Ранее Зеленский допустил обсуждение и поиск компромисса о возможности признания Крыма и республик Донбасса.

В интервью американскому телеканалу ABC News он также отметил, что «охладел» к идее вступления Украины в НАТО.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.