Генсек ООН напомнил, что около 3 млрд человек в мире не вакцинированы от коронавируса

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Около 3 млрд человек в мире ещё не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.
Генсек ООН напомнил, что около 3 млрд человек в мире не вакцинированы от коронавируса
  • AP

Он отметил, что медицинские меры и использование вакцин помогли взять пандемию под контроль.

«Но было бы серьёзной ошибкой думать, что пандемия закончилась. Распределение вакцин остаётся возмутительно неравным. Производители создают по 1,5 млрд доз в месяц, но почти 3 млрд  человек всё ещё ждут своей первой прививки», — приводит РИА Новости слова Гуттереша.

Генсек ООН призвал достичь цели и вакцинировать 70% людей во всех странах к середине текущего года.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал об ошибках россиян перед ревакцинацией от коронавируса.

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