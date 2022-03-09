Генсек ООН напомнил, что около 3 млрд человек в мире не вакцинированы от коронавируса

Около 3 млрд человек в мире ещё не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Он отметил, что медицинские меры и использование вакцин помогли взять пандемию под контроль.

«Но было бы серьёзной ошибкой думать, что пандемия закончилась. Распределение вакцин остаётся возмутительно неравным. Производители создают по 1,5 млрд доз в месяц, но почти 3 млрд человек всё ещё ждут своей первой прививки», — приводит РИА Новости слова Гуттереша.



Генсек ООН призвал достичь цели и вакцинировать 70% людей во всех странах к середине текущего года.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал об ошибках россиян перед ревакцинацией от коронавируса.