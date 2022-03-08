ЕК намерен представить законопроект для заполнения хранилищ ЕС газом на 90%
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«Комиссия намерена представить к апрелю законодательное предложение, требующее, чтобы подземные хранилища газа на всей территории ЕС заполнялись не менее чем на 90% от их вместимости к 1 октября каждого года», — говорится в сообщении ЕК.
Пока законодательство не вступило в силу, комиссия призывает государства-члены принять меры для пополнения хранилищ перед следующим отопительным сезоном.
Ранее стало известно, что цена газа в Европе превысила $3200 за 1 тыс. кубометров на открытии торгов.