dpa: OBI временно прекращает работу в России
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.
Уточняется, что такое решение было принято руководством фирмы в связи с событиями на Украине.
В России работали 27 хозяйственных магазинов сети, в которых трудились 4,9 тыс. сотрудников.
Ранее стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России.
TikTok приостанавливает в России возможность ведения прямых трансляций и публикации видеоконтента.
Американская компания Walt Disney Company заявила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры.
О приостановке выхода фильмов в российский прокат также сообщили Sony и Universal.
Писатели Стивен Кинг и Линвуд Баркли заявили о намерении не продлевать контракты на издание своих книг в России.