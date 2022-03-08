dpa: OBI временно прекращает работу в России

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Торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI приостанавливает работу на территории России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

Уточняется, что такое решение было принято руководством фирмы в связи с событиями на Украине.

В России работали 27 хозяйственных магазинов сети, в которых трудились 4,9 тыс. сотрудников.

Ранее стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России.

TikTok приостанавливает в России возможность ведения прямых трансляций и публикации видеоконтента.

Американская компания Walt Disney Company заявила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры.

О приостановке выхода фильмов в российский прокат также сообщили Sony и Universal.

Писатели Стивен Кинг и Линвуд Баркли заявили о намерении не продлевать контракты на издание своих книг в России.

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