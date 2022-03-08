Fitch приостановило деятельность в России
«Fitch Group приняло решение немедленно приостановить свою коммерческую деятельность в России», — говорится в заявлении на сайте агентства.
Отмечается, что это коснётся кредитных рейтингов и других услуг, которые компания предоставляет в России посредством подразделений Fitch Ratings и Fitch Solutions.
Агентство отметило, что продолжит предоставлять рынку свои независимые аналитические взгляды посредством рейтингов, проводимых за пределами России.
Ранее американская компания IBM объявила о приостановке поставки своей продукции и технологий в Россию.
TikTok приостанавливает в России возможность ведения прямых трансляций и публикации видеоконтента.
Американская компания Walt Disney Company заявила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры.
О приостановке выхода фильмов в российский прокат также сообщили Sony и Universal.