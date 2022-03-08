Fitch приостановило деятельность в России

Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о приостановке коммерческой деятельности в России, в том числе по присуждению кредитных рейтингов.

«Fitch Group приняло решение немедленно приостановить свою коммерческую деятельность в России», — говорится в заявлении на сайте агентства.

Отмечается, что это коснётся кредитных рейтингов и других услуг, которые компания предоставляет в России посредством подразделений Fitch Ratings и Fitch Solutions.

Агентство отметило, что продолжит предоставлять рынку свои независимые аналитические взгляды посредством рейтингов, проводимых за пределами России.

Ранее американская компания IBM объявила о приостановке поставки своей продукции и технологий в Россию.

TikTok приостанавливает в России возможность ведения прямых трансляций и публикации видеоконтента.

Американская компания Walt Disney Company заявила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры.

О приостановке выхода фильмов в российский прокат также сообщили Sony и Universal.