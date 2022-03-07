Самолёт «Уральских авиалиний» прибыл в Москву после задержки вылета из Египта

Авиационные власти Египта после проверки документов выдали авиакомпании «Уральские авиалинии» разрешение на выполнение отложенного рейса Шарм-эш-Шейх — Москва. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«После проверки документов авиационные власти Египта выдали «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение рейса U61886», — говорится в сообщении в Telegram.

Как уточняется, Airbus А321 VQ-BKY вернулся сегодня, 7 марта, из Шарм-эш-Шейха в Москву с 236 пассажирами на борту.

Ранее источники РИА Новости сообщили, что самолёт не смог вылететь из египетского Шарм-эш-Шейха якобы по причине обращения к авиавластям Египта иностранного лизингодателя.

Рейс «Уральских авиалиний» из Шарм-эш-Шейха в Москву не вылетел вовремя в ночь на 6 марта из-за закрытия воздушного пространства стран Европы.