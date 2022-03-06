РИА Новости: Борт «Уральских авиалиний» задержан в Египте

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Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» не смог вылететь из египетского Шарм-эш-Шейха по причине обращения к авиавластям Египта иностранного лизингодателя, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолет, и Евроконтроль не выдаёт разрешение на пролёт своей зоны, чтобы они вернулись», — заявил собеседник агентства.

По его словам, ранее 5 марта из Египта в Россию благополучно вернулись два других самолёта «Уральских авиалиний».

Согласно данным другого источника, туристов, которые не смогли вылететь в Россию, вернули в отели.

Ранее авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» вслед за продлением ограничения на полёты на юг России отменили до 14 марта рейсы в эту часть страны.

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