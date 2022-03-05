Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» отменили до 14 марта рейсы на юг России

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» вслед за продлением ограничения на полёты на юг России отменили до 14 марта рейсы в эту часть страны.

«В связи с решением авиационных властей о продлении ограничения воздушного пространства на юге России «Аэрофлот» и авиакомпания «Россия» отменяют до 14 марта 2022 года (до 03:45 мск) рейсы», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что пассажиры отменённых рейсов могут оформить вынужденный возврат денежных средств в полном объёме, перебронировать билеты на последующие даты либо выбрать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что ограничения, связанные с полётами самолётов на юге России, продлены до 14 марта.