«Уральские авиалинии» прорабатывают альтернативный маршрут рейса из Египта в Россию

Рейс «Уральских авиалиний» из Шарм-эш-Шейха в Москву не вылетел вовремя в ночь на 6 марта из-за закрытия воздушного пространства стран Европы. В настоящее время готовится альтернативный маршрут, сообщили РИА Новости в посольстве России в Каире.

«В настоящее время перевозчик прорабатывает альтернативный маршрут перелёта в Россию. Пассажиры размещены в городских гостиницах», — сказали в дипмиссии.

Посольство подчеркнуло, что задержка в отправке воздушного судна не вызвана его арестом или задержанием властями Египта по запросу иностранных лизингодателей.

«Сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с египетской стороной и авиаперевозчиком. Продолжаем оказывать нашим гражданам необходимое содействие», — отметили там.

Ранее источники РИА Новости сообщили, что самолёт не смог вылететь из египетского Шарм-эш-Шейха якобы по причине обращения к авиавластям Египта иностранного лизингодателя.