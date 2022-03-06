«Уральские авиалинии» прорабатывают альтернативный маршрут рейса из Египта в Россию
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«В настоящее время перевозчик прорабатывает альтернативный маршрут перелёта в Россию. Пассажиры размещены в городских гостиницах», — сказали в дипмиссии.
Посольство подчеркнуло, что задержка в отправке воздушного судна не вызвана его арестом или задержанием властями Египта по запросу иностранных лизингодателей.
«Сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с египетской стороной и авиаперевозчиком. Продолжаем оказывать нашим гражданам необходимое содействие», — отметили там.
Ранее источники РИА Новости сообщили, что самолёт не смог вылететь из египетского Шарм-эш-Шейха якобы по причине обращения к авиавластям Египта иностранного лизингодателя.