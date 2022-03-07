Axios: Беннет информирует Белый дом о своих контактах с Путиным и Зеленским

Израиль информирует администрацию США о состоявшихся контактах премьера страны Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет Axios.

Официальные лица сообщили порталу, что «Беннет информирует администрацию президента Байдена о переговорах с Путиным и Зеленским».

В частности, глава Совбеза Израиля Эяль Хулата на минувших выходных общался по телефону с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

5 марта президент России обсудил в Москве с премьер-министром Израиля ситуацию вокруг Украины.

После этого Беннет встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

Кроме того, накануне сообщалось, что премьер Израиля третий раз за сутки поговорил с Зеленским, а затем продолжил обмен мнениями с Путиным о ситуации на Украине.