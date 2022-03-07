Axios: Беннет информирует Белый дом о своих контактах с Путиным и Зеленским
Официальные лица сообщили порталу, что «Беннет информирует администрацию президента Байдена о переговорах с Путиным и Зеленским».
В частности, глава Совбеза Израиля Эяль Хулата на минувших выходных общался по телефону с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
5 марта президент России обсудил в Москве с премьер-министром Израиля ситуацию вокруг Украины.
После этого Беннет встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.
Кроме того, накануне сообщалось, что премьер Израиля третий раз за сутки поговорил с Зеленским, а затем продолжил обмен мнениями с Путиным о ситуации на Украине.