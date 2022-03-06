Премьер Израиля третий раз за сутки поговорил с Владимиром Зеленским

Премьер Израиля Нафтали Беннет третий раз за сутки поговорил с Владимиром Зеленским, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Беннета Анна Йонатан-Леус.

«Да, поговорил. В третий раз за сутки», — сказала она.

5 марта президент России Владимир Путин обсудил в Москве с премьер-министром Израиля ситуацию вокруг Украины.

После этого Беннет встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.