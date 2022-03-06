Путин обсудил с премьером Израиля Беннетом ход спецоперации России на Украине

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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом ход российской спецоперации по защите Донбасса.
Путин обсудил с премьером Израиля Беннетом ход спецоперации России на Украине
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Был продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в связи с проводимой Россией специальной военной операцией по защите Донбасса, в том числе с учётом самых последних контактов Нафтали Беннета с руководителями ряда государств», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин и Беннет условились поддерживать контакты.

Ранее стало известно, что израильский премьер третий раз за сутки поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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