Глава МИД Франции Ле Дриан заявил о необходимости сохранения каналов связи с Путиным

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу France 2 заявил о необходимости сохранения каналов связи с президентом России Владимиром Путиным.

«В нынешней ситуации нужно разговаривать, а чтобы разговаривать, нужно поддерживать канал для дискуссий... с (президентом России. — RT) Владимиром Путиным», — заявил он.

🇺🇦/🇷🇺 Guerre en #Ukraine - "Il faut absolument garder un canal de communication avec Vladimir #Poutine"@JY_LeDrian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères



▶ #JT20hpic.twitter.com/w74FCnDFZ2 — Info France 2 (@infofrance2) March 6, 2022

Ранее Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом при выполнении российских требований.

Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился почти два часа.