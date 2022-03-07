Глава МИД Франции Ле Дриан заявил о необходимости сохранения каналов связи с Путиным

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу France 2 заявил о необходимости сохранения каналов связи с президентом России Владимиром Путиным.

«В нынешней ситуации нужно разговаривать, а чтобы разговаривать, нужно поддерживать канал для дискуссий... с (президентом России. — RT) Владимиром Путиным», — заявил он.

Ранее Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом при выполнении российских требований.

Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился почти два часа.

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