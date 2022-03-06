AFP: Путин и Макрон говорили по телефону почти два часа

Телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершился, он продлился 1 час 45 минут, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

«Путин и Макрон провели телефонный разговор, который длился 1 час 45 минут», — сообщило агентство.

#BREAKING Macron, Putin hold new telephone talks lasting 1 hour 45 minutes: Elysee pic.twitter.com/OqvLokfi7z — AFP News Agency (@AFP) March 6, 2022

Как ранее сообщил BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце, Макрон планирует провести телефонный разговор с российским коллегой.

Также 6 марта Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом разъяснил ему цели и задачи спецоперации на Украине.