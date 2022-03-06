AFP: Путин и Макрон говорили по телефону почти два часа

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Телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершился, он продлился 1 час 45 минут, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
AFP: Путин и Макрон говорили по телефону почти два часа
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Путин и Макрон провели телефонный разговор, который длился 1 час 45 минут», — сообщило агентство.

Как ранее сообщил BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце, Макрон планирует провести телефонный разговор с российским коллегой.

Также 6 марта Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом разъяснил ему цели и задачи спецоперации на Украине.

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