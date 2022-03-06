AFP: Путин и Макрон говорили по телефону почти два часа
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«Путин и Макрон провели телефонный разговор, который длился 1 час 45 минут», — сообщило агентство.
#BREAKING Macron, Putin hold new telephone talks lasting 1 hour 45 minutes: Elysee pic.twitter.com/OqvLokfi7z— AFP News Agency (@AFP) March 6, 2022
Как ранее сообщил BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце, Макрон планирует провести телефонный разговор с российским коллегой.
Также 6 марта Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом разъяснил ему цели и задачи спецоперации на Украине.