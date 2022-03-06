BFMTV: Макрон в ближайшее время планирует поговорить с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить ситуацию на Украине, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

«В ближайшие минуты между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным должен состояться новый телефонный разговор», — сообщает телеканал.

Во время предыдущего разговора между двумя лидерами Путин заявил Макрону, что задачи российской спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае.

Он также дал французскому коллеге аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева.

Тогда Путин не согласился со многими тезисами Макрона, который «назвал ложью то, что Россия на Украине ведёт борьбу с нацизмом», отмечали в Кремле.