BFMTV: Макрон в ближайшее время планирует поговорить с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить ситуацию на Украине, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
BFMTV: Макрон в ближайшее время планирует поговорить с Путиным
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«В ближайшие минуты между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным должен состояться новый телефонный разговор», — сообщает телеканал.

Во время предыдущего разговора между двумя лидерами Путин заявил Макрону, что задачи российской спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае.

Он также дал французскому коллеге аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева.

Тогда Путин не согласился со многими тезисами Макрона, который «назвал ложью то, что Россия на Украине ведёт борьбу с нацизмом», отмечали в Кремле.

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