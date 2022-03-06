Путин сообщил Макрону о готовности к диалогу с Киевом при выполнении российских требований

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном выразил готовность Москвы вести диалог с украинской стороной при безусловном выполнении известных российских требований.

«Владимир Путин также информировал о состоянии дел на переговорах российской делегации с украинскими представителями. Выражена готовность к продолжению диалога при безусловном выполнении известных российских требований. Главное, чтобы украинская сторона серьёзно подошла к достижению договорённостей, реализация которых важна для прекращения боевых действий», — говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что разговор президентов России и Франции продлился 1 час 45 минут.

Ранее стало известно, что Путин также провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский лидер отметил, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России.