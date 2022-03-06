«Аэрофлот» 7 марта организует дополнительные вывозные рейсы из Мале
«Аэрофлот организует дополнительные рейсы Мале — Москва для вывоза туристов в Россию до момента приостановки международного авиасообщения», — говорится в сообщении.
Как уточняется, 7 марта будет выполнено четыре рейса с Мальдивских островов в Москву.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» приостанавливает с 8 марта все зарубежные полёты, кроме рейсов в Минск.
Росавиация рекомендовала ряду российских авиакомпаний приостановить с 6 марта все международные рейсы.
Евросоюз с 28 февраля запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией.