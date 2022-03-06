Рейтинговое агентство Moody's снова понизило рейтинг России с B3 до Cа, сообщает Moody's.

«Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента (в национальной и иностранной валюте) и рейтинг приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) правительства России до Са с В3», — сообщило агентство.

Прогноз по рейтингам негативный.

3 марта Moody's понизил рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валютах до уровня B3 с Ваа3.

Также рейтинг понизило агентство Fitch. После этого агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте с ВВ+ до CCC-.