Moody's снова понизило рейтинг России

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Рейтинговое агентство Moody's снова понизило рейтинг России с B3 до Cа, сообщает Moody's.
Moody's снова понизило рейтинг России
  • Gettyimages.ru

«Moody's понизило долгосрочный рейтинг эмитента (в национальной и иностранной валюте) и рейтинг приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) правительства России до Са с В3», — сообщило агентство.

Прогноз по рейтингам негативный.

3 марта Moody's понизил рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валютах до уровня B3 с Ваа3.

Также рейтинг понизило агентство Fitch. После этого агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте с ВВ+ до CCC-.

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