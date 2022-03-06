Джонсон заявил об отсутствии у Украины перспектив вступления в НАТО в ближайшем будущем

Украина не имела серьёзной перспективы членства в НАТО в ближайшем будущем. Об этом в статье для газеты The New York Times заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Правда в том, что у Украины не было серьёзной перспективы членства в НАТО в ближайшем будущем», — отметил Джонсон.

По его словам, альянс был готов ответить на заявленные Россией опасения по поводу безопасности путём переговоров.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что альянс НАТО сознательно отказался закрыть небо над Украиной.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполётной зоны над Украиной как участие в военном конфликте.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является стороной конфликта на Украине.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что возникающие между Россией и НАТО вопросы необходимо решать политическими, а не военными мерами.