Саудовская Аравия отменила часть введённых из-за «омикрона» ограничений

Правительство Саудовской Аравии отменило ряд ограничений, введённых из-за ситуации с омикрон-штаммом коронавируса, сообщает министерство внутренних дел королевства.

«С 5 марта те, кто прибывают в королевство из-за границы, больше не должны иметь при себе отрицательные результаты ПЦР-тестов, для них отменяется карантин по прибытии», — цитирует агентство SPA сообщение министерства.

Отмечается, что восстановлено авиасообщение со всеми странами, с которыми оно было прервано после появления «омикрона».

Также отменяется требование носить маски на открытом воздухе.

Ранее оперштаб Мордовии заявил, что регион снимает ряд коронавирусных ограничений и отменяет QR-коды, поскольку в республике пройден пик заболеваемости COVID-19.