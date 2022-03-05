В Китай прибыл новый посол США Николас Бёрнс

Новый посол Соединённых Штатов Николас Бёрнс прибыл в Китай. Об этом, как пишет CGTN, сообщило американское посольство в Пекине.

«Назначенный посол США Николас Бёрнс прибыл в Китай, он пройдёт трёхнедельный карантин», — говорится в сообщении.

Американский сенат утвердил Николаса Бёрнса на пост американского посла в Китае в декабре 2021 года.

Как заявлял сам Бёрнс, США в своих отношениях с Пекином должны действовать с позиции силы.

На слушаниях по утверждению своей кандидатуры он отмечал, что США и их союзники должны «поддерживать свободу» Индо-Тихоокеанского региона, над которым стремится доминировать Китай.