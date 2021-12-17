Сенат утвердил нового посла США в Китае

Сенат конгресса США утвердил Николаса Бёрнса на пост американского посла в Китае, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала C-SPAN.

Отмечается, что голосование ещё идёт, но Бёрнс уже получил нужное число голосов. Ранее лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин заявили о контрпродуктивности «саммита за демократию», организованного США.