Сенат утвердил нового посла США в Китае
Сенат конгресса США утвердил Николаса Бёрнса на пост американского посла в Китае, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала C-SPAN.
Отмечается, что голосование ещё идёт, но Бёрнс уже получил нужное число голосов.
Ранее лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин заявили о контрпродуктивности «саммита за демократию», организованного США.
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