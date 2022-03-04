Главы МИД G7 назвали заявление о соглашении по гумкоридорам на Украине важным шагом
- AP
- © Sergei Grits
«Мы признаём объявление о договорённости по гуманитарному доступу», — приводит РИА Новости текст документа.
Они также призвали Россию «остановить операцию на Украине» и «атаки в непосредственной близости» от ЗАЭС, отметив, что любое вооружённое нападение на мирные ядерные объекты является нарушением международного права.
Ранее Россотрудничество направило запрос верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой способствовать тому, чтобы украинская сторона открыла гуманитарные коридоры для выхода мирного населения из ряда украинских городов.
Позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о планах организовать спецканалы для связи с Россией по вопросам организации гуманитарных коридоров в местах, где может быть временно прекращён огонь для эвакуации мирных жителей и доставки медикаментов и продуктов питания.