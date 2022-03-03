Россотрудничество попросило ООН заставить Украину открыть гумкоридоры для выхода жителей

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Россотрудничество направило запрос верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой способствовать тому, чтобы украинская сторона открыла гуманитарные коридоры для выхода мирного населения из ряда украинских городов.
Россотрудничество попросило ООН заставить Украину открыть гумкоридоры для выхода жителей
  • РИА Новости

Сообщение опубликовано в Telegram-канале Россотрудничества.

В частности, речь идёт о Киеве, Харькове и других городах и населённых пунктах.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что в Киеве, Харькове, Мариуполе, Волновахе и других городах украинские националисты не разрешают гражданам эвакуироваться по гуманитарным коридорам, применяя оружие или угрожая.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ст. 206 УК России (захват заложника), в рамках которого следствием будут расследованы указанные факты.

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