Россотрудничество попросило ООН заставить Украину открыть гумкоридоры для выхода жителей
- РИА Новости
Сообщение опубликовано в Telegram-канале Россотрудничества.
В частности, речь идёт о Киеве, Харькове и других городах и населённых пунктах.
Ранее в Следственном комитете России заявили, что в Киеве, Харькове, Мариуполе, Волновахе и других городах украинские националисты не разрешают гражданам эвакуироваться по гуманитарным коридорам, применяя оружие или угрожая.
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ст. 206 УК России (захват заложника), в рамках которого следствием будут расследованы указанные факты.