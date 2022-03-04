В RT прокомментировали ситуацию с сотрудниками продюсерской компании T&R Productions

Пресс-служба RT прокомментировала ситуацию с сотрудниками продюсерской компании T&R Productions, объявившей об остановке производства и увольнении работников в США.

«Несмотря на прекращение работы компании T&R Productions, RT сейчас работает над тем, чтобы её сотрудники, которые на протяжении многих лет делали блестящий новостной и программный контент, продолжили работать в международной команде RT», — говорится в заявлении.

4 марта телеканал RT America объявил о прекращении производства контента. Работающая с телеканалом продюсерская компания T&R Productions объявила об остановке производства и увольнении сотрудников в США.