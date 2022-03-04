Посол Мягков заявил об ухудшении ситуации с безопасностью российских дипломатов во Франции

Ситуация с безопасностью дипломатов России во Франции ухудшилась. Об этом заявил российский посол в Париже Алексей Мешков.

«Разрисовали несколько посольских машин. В общем, с точки зрения безопасности сотрудников ситуация достаточно напряжённая», — цитирует РИА Новости Мешкова.

Он подчеркнул, что «русофобские настроения зашкаливают во Франции».

По словам посла, «несмотря на то что французская полиция взяла ряд российских учреждений под охрану, ещё ни один из нападавших не был задержан».

Ранее в МИД России сообщили, что российские дипломатические ведомства за рубежом подвергаются большому количеству провокаций, а также актам вандализма.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности дипломатов и загранучреждений.

Кроме того, глава МИД Германии Анналена Бербок призвала прекратить нападки на находящихся в стране россиян и белорусов в связи с ситуацией вокруг Украины.