В МИД заявили об увеличении числа провокаций против российских дипломатических ведомств

Российские дипломатические ведомства за рубежом подвергаются большому количеству провокаций, а также актам вандализма. В МИД России сообщили, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности дипломатов и загранучреждений.

В ведомстве напомнили, что данные действия происходят на фоне искусственно раздуваемой коллективным Западом русофобской истерии.

«Отмечаем в ряде стран Европы и Северной Америки увеличение количества провокаций в отношении наших диппредставительств и консульских учреждений, в том числе случаев вандализма. Поступают даже угрозы в адрес дипломатов», — говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что принимают все возможные меры для обеспечения безопасности российских загранучреждений, их сотрудников и членов их семей.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала прекратить нападки на находящихся в стране россиян и белорусов в связи с ситуацией вокруг Украины.