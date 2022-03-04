США внесли более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений

Короткая ссылка
Министерство торговли США из-за ситуации вокруг Украины вводит режим ужесточённого экспортного контроля в отношении 91 организации и лица, «связанных с Россией».
США внесли более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений
  • Gettyimages.ru

«Правительство США считает, что деятельность этих субъектов противоречит интересам внешней политики и национальной безопасности США», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, «они участвовали, вносили вклад или иным образом поддерживали российские службы безопасности, военный и оборонный секторы, а также военные и оборонные исследования и разработки».

В американском Минфине уточнили, что большинство из внесённых в список экспортных ограничений субъектов — 81 — «зарегистрированы или базируются в России».

Ранее Белый дом объявил, что США вводят в отношении России экспортные ограничения на технологии по добыче энергоресурсов.

Также в Белом доме заявили, что США вводят полные блокирующие санкции против 22 оборонных предприятий России.

В Кремле отмечали, что российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить