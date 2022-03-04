США внесли более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений

Министерство торговли США из-за ситуации вокруг Украины вводит режим ужесточённого экспортного контроля в отношении 91 организации и лица, «связанных с Россией».

«Правительство США считает, что деятельность этих субъектов противоречит интересам внешней политики и национальной безопасности США», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, «они участвовали, вносили вклад или иным образом поддерживали российские службы безопасности, военный и оборонный секторы, а также военные и оборонные исследования и разработки».

В американском Минфине уточнили, что большинство из внесённых в список экспортных ограничений субъектов — 81 — «зарегистрированы или базируются в России».

Ранее Белый дом объявил, что США вводят в отношении России экспортные ограничения на технологии по добыче энергоресурсов.

Также в Белом доме заявили, что США вводят полные блокирующие санкции против 22 оборонных предприятий России.

В Кремле отмечали, что российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».