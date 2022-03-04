Нуланд заявила об отмене санкций против России после прекращения спецоперации в Донбассе
По словам Нуланд, прекращение санкций возможно в случае, если Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», а также её «право на существование».
Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине идёт строго по графику.
В разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном Путин отметил, что задачи российской спецоперации будут выполнены в любом случае.