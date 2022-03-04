Нуланд заявила об отмене санкций против России после прекращения спецоперации в Донбассе

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Санкции Запада в отношении России будут отменены в случае прекращения специальной операции на Украине. Об этом заявила в интервью ТАСС заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

По словам Нуланд, прекращение санкций возможно в случае, если Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», а также её «право на существование».

Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине идёт строго по графику.

В разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном Путин отметил, что задачи российской спецоперации будут выполнены в любом случае.

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