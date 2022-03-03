Путин: специальная военная операция на Украине идёт строго по графику

Специальная военная операция на Украине идёт строго по графику, заявил президент России Владимир Путин.

«Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идёт в строгом соответствии с графиком, по плану», — сказал он.

Все поставленные задачи успешно решаются, подчеркнул глава государства.

Он также сообщил, что Вооружённые силы России предоставили коридоры во всех зонах боестолкновений на Украине, однако националисты не позволяют мирным людям выехать в безопасное место.

В разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном Путин заявил, что задачи российской спецоперации будут выполнены в любом случае.