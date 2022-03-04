Джонсон заявил Зеленскому, что созовёт СБ ООН в связи с пожаром на Запорожской АЭС

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Премьер Британии Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что созовёт экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с пожаром на Запорожской АЭС.

«Премьер-министр заявил, что будет добиваться проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН в ближайшие часы и что Великобритания немедленно поднимет этот вопрос с Россией и близкими партнёрами», — говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Ранее представитель пресс-службы АЭС Андрей Туз сообщил, что на территории Запорожской АЭС на Украине произошёл пожар.

При этом украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что пожар произошёл за территорией электростанции.

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