Власти Украины заявили, что пожар произошёл за пределами Запорожской АЭС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар произошёл за пределами Запорожской АЭС.

«По состоянию на 02:26 (03:36 мск. — RT) в городе Энергодар на Запорожской АЭС отключён от единой энергосистемы третий энергоблок (работает только четвёртый блок). Противопожарное состояние на АЭС в норме. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее представитель пресс-службы АЭС Андрей Туз сообщил, что на территории Запорожской АЭС на Украине произошёл пожар.

Территория вокруг Запорожской АЭС перешла под контроль российских военных.