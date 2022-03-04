Зеленский заявил, что обсудил пожар на Запорожской АЭС с Байденом и Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил пожар на Запорожской АЭС с рядом мировых лидеров, в том числе с президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Я уже говорил с (главой Евросовета. — RT) Шарлем Мишелем, (канцлером ФРГ Олафом) Шольцем, говорил с (президентом Польши Анджеем) Дудой, говорил с президентом (США Джо) Байденом, мы связались с главой МАГАТЭ (Рафаэлем) Гросси, также с премьер-министром (Британии Борисом) Джонсоном», — сказал Зеленский в видеообращении в Telegram.

Ранее представитель пресс-службы АЭС Андрей Туз сообщил, что на территории Запорожской АЭС на Украине произошёл пожар.

При этом украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что пожар произошёл за территорией электростанции.