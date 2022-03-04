Правительство Чехии одобрило поставку Украине оружия на сумму $740 тысяч
«Правительство Чехии одобрило отправку на Украину вооружения и боеприпасов, бесплатно предложенных оборонными предприятиями республики, на общую сумму 17 млн крон», — приводит его слова РИА Новости.
Всего из Чехии на Украину поставили вооружения и боеприпасов на сумму около $28,2 млн, отметил Файнор.
Ранее премьер Испании Педро Санчес заявил, что страна поставит Украине наступательное вооружение.
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT планы Испании поставить Украине наступательное вооружение.