Правительство Чехии одобрило поставку Украине оружия на сумму $740 тысяч

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Правительство Чехии одобрило отправку на Украину оружия и боеприпасов на сумму 17 млн крон (около $740 тыс.). Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Чехии Якуб Файнор.

«Правительство Чехии одобрило отправку на Украину вооружения и боеприпасов, бесплатно предложенных оборонными предприятиями республики, на общую сумму 17 млн крон», — приводит его слова РИА Новости.

Всего из Чехии на Украину поставили вооружения и боеприпасов на сумму около $28,2 млн, отметил Файнор. 

Ранее премьер Испании Педро Санчес заявил, что страна поставит Украине наступательное вооружение.

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT планы Испании поставить Украине наступательное вооружение.

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