Правительство Чехии одобрило поставку Украине оружия на сумму $740 тысяч

Правительство Чехии одобрило отправку на Украину оружия и боеприпасов на сумму 17 млн крон (около $740 тыс.). Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Чехии Якуб Файнор.

«Правительство Чехии одобрило отправку на Украину вооружения и боеприпасов, бесплатно предложенных оборонными предприятиями республики, на общую сумму 17 млн крон», — приводит его слова РИА Новости. Всего из Чехии на Украину поставили вооружения и боеприпасов на сумму около $28,2 млн, отметил Файнор. Ранее премьер Испании Педро Санчес заявил, что страна поставит Украине наступательное вооружение. Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT планы Испании поставить Украине наступательное вооружение.