В Минобороны Канады приняли решение поставить Украине летальное вооружение
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«Я объявляю сегодня, что в дополнение к уже направленной за прошедшие дни помощи Украине мы намерены отправить дополнительное летальное вооружение Украине, что включает 4,5 тыс. противотанковых гранатомётов М72, а также до 7,5 тыс. ручных гранат», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее премьер Испании Педро Санчес заявил, что страна поставит Украине наступательное вооружение.
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT планы Испании поставить Украине наступательное вооружение.