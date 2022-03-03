В Минобороны Канады приняли решение поставить Украине летальное вооружение

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Канада направит Украине дополнительное летальное вооружение. Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд.
В Минобороны Канады приняли решение поставить Украине летальное вооружение
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«Я объявляю сегодня, что в дополнение к уже направленной за прошедшие дни помощи Украине мы намерены отправить дополнительное летальное вооружение Украине, что включает 4,5 тыс. противотанковых гранатомётов М72, а также до 7,5 тыс. ручных гранат», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее премьер Испании Педро Санчес заявил, что страна поставит Украине наступательное вооружение.

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT планы Испании поставить Украине наступательное вооружение.

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