В Минобороны Канады приняли решение поставить Украине летальное вооружение

Канада направит Украине дополнительное летальное вооружение. Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд.

«Я объявляю сегодня, что в дополнение к уже направленной за прошедшие дни помощи Украине мы намерены отправить дополнительное летальное вооружение Украине, что включает 4,5 тыс. противотанковых гранатомётов М72, а также до 7,5 тыс. ручных гранат», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее премьер Испании Педро Санчес заявил, что страна поставит Украине наступательное вооружение.

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT планы Испании поставить Украине наступательное вооружение.