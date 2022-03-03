Виктория Нуланд: США считают важным сохранить работу посольств в Москве и Вашингтоне

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Администрация США не согласна с призывами закрыть посольство России в Вашингтоне и выдворить с территории страны российских учащихся, заявила замгоссекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.
Виктория Нуланд: США считают важным сохранить работу посольств в Москве и Вашингтоне
  • AP

«Соединённые Штаты считают, что нам очень важно иметь посольство в Москве, а вам — иметь посольство в Вашингтоне. Нам сейчас нужно больше диалога, а не меньше», — заявила она в беседе с ТАСС.

Что касается российских учащихся, то США «не делали никакого шага против российских учащихся», добавила Нуланд.

«И мы бы выступали против этого», — заверила она.

3 марта МИД России призвал Вашингтон не идти на дальнейшую эскалацию по теме работы дипмиссий и дипломатов.

В Москве также пообещали ответить Соединённым Штатам на высылку российского сотрудника секретариата ООН.

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