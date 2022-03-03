МИД России призвал США воздержаться от дальнейшей эскалации по теме дипмиссий и дипломатов

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Москва призывает Вашингтон не идти на дальнейшую эскалацию по теме работы дипмиссий и дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России призвал США воздержаться от дальнейшей эскалации по теме дипмиссий и дипломатов
  • РИА Новости

«Демонстрируемая Вашингтоном беспардонность, граничащая с наглостью и нежеланием договариваться, попросту не оставляет выбора. Призываем американскую сторону проявить благоразумие и не идти на дальнейшую эскалацию», — сказала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России пообещала ответить Соединённым Штатам на высылку российского сотрудника секретариата ООН.

28 февраля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты объявили 12 российских дипломатов персонами нон грата.

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