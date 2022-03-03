Политолог Бальбек заявил об уничтожении самоидентичности российской нации Западом

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT расширение санкций против России властями Канады.

Эксперт уверен, что «нет смысла возмущаться по поводу новых санкционных списков или экономических ограничений».

«Запад с нами ведёт войну веками, и всегда это было направлено на уничтожение самоидентичности российской нации», — сказал Бальбек.

Он уточнил, что западные страны надеются таким давлением «развалить Россию».

Ранее правительство Канады расширило санкционный перечень в отношении России.

Глава канадского МИД Мелани Жоли объявила о введении нового пакета экономических рестрикций против России из-за событий на Украине. Санкции коснутся десяти ключевых сотрудников российских энергетических корпораций «Газпром» и «Роснефть».