Политолог Бальбек заявил об уничтожении самоидентичности российской нации Западом
- РИА Новости
Эксперт уверен, что «нет смысла возмущаться по поводу новых санкционных списков или экономических ограничений».
«Запад с нами ведёт войну веками, и всегда это было направлено на уничтожение самоидентичности российской нации», — сказал Бальбек.
Он уточнил, что западные страны надеются таким давлением «развалить Россию».
Ранее правительство Канады расширило санкционный перечень в отношении России.
Глава канадского МИД Мелани Жоли объявила о введении нового пакета экономических рестрикций против России из-за событий на Украине. Санкции коснутся десяти ключевых сотрудников российских энергетических корпораций «Газпром» и «Роснефть».