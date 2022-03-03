Правительство Канады расширило санкционный перечень в отношении России

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Власти Канады расширили санкционный перечень против России из-за событий на Украине, сообщается на сайте канадского правительства.

Об этом информирует РИА Новости.

В список добавили председателя правительства России Михаила Мишустина, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, главу администрации президента Антона Вайно, министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, российского полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку, вице-премьера Юрия Трутнева, полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, главу российской ФТС Владимира Булавина и полпреда президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Ранее глава канадского МИД Мелани Жоли объявила о введении нового пакета экономических рестрикций против России из-за событий на Украине. Санкции коснутся десяти ключевых сотрудников российских энергетических корпораций «Газпром» и «Роснефть».

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