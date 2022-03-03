Канада вводит ограничения в отношении десяти ключевых сотрудников «Газпрома» и «Роснефти»

Глава канадского МИД Мелани Жоли объявила о введении нового пакета экономических рестрикций против России из-за событий на Украине. Санкции коснутся десяти ключевых сотрудников российских энергетических корпораций «Газпром» и «Роснефть».

«Новые меры накладывают ограничения на десять ключевых лиц из... «Роснефти» и «Газпрома», — говорится в заявлении дипведомства.

Целью данных мер является оказание дополнительного давления на власти России с целью прекращения нарушения территориальной целостности Украины.

«Будут продолжены консультации с партнёрами о введении дальнейших санкций», — заключается в заявлении.

Ожидается, что новые санкции вступят в силу в ближайшие дни.

Ранее Жоли сообщала, что Канада намерена ввести ограничения против России из-за признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

2 марта стало известно, что США вводят полные блокирующие санкции против 22 оборонных предприятий России.

Позднее Белый дом объявил, что США вводят в отношении России экспортные ограничения на технологии по добыче энергоресурсов.

В Кремле отмечали, что российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».