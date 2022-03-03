Канада вводит ограничения в отношении десяти ключевых сотрудников «Газпрома» и «Роснефти»

Короткая ссылка
Глава канадского МИД Мелани Жоли объявила о введении нового пакета экономических рестрикций против России из-за событий на Украине. Санкции коснутся десяти ключевых сотрудников российских энергетических корпораций «Газпром» и «Роснефть».

«Новые меры накладывают ограничения на десять ключевых лиц из... «Роснефти» и «Газпрома», — говорится в заявлении дипведомства.

Целью данных мер является оказание дополнительного давления на власти России с целью прекращения нарушения территориальной целостности Украины.

«Будут продолжены консультации с партнёрами о введении дальнейших санкций», — заключается в заявлении.

Ожидается, что новые санкции вступят в силу в ближайшие дни.

Ранее Жоли сообщала, что Канада намерена ввести ограничения против России из-за признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

2 марта стало известно, что США вводят полные блокирующие санкции против 22 оборонных предприятий России.

Позднее Белый дом объявил, что США вводят в отношении России экспортные ограничения на технологии по добыче энергоресурсов.

В Кремле отмечали, что российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить