Президент Венесуэлы Мадуро счёл антироссийские санкции Запада преступлением

Венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире государственного телевидения заявил, что действия стран Запада в отношении России являются преступлением против русского народа и экономической войной.

«Что они делают с Россией — это преступление против русского народа, экономическая война», — передаёт РИА Новости его заявление.

Мадуро пояснил, что имеет в виду исключение России из межбанковской системы SWIFT, закрытие воздушного пространства, приостановку всех торговых связей, запрет на использование доллара.

«Это сумасшествие, что они делают с Россией», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы поддерживают меры президента России Владимира Путина по защите мира в регионе.