Президент Венесуэлы Мадуро счёл антироссийские санкции Запада преступлением
«Что они делают с Россией — это преступление против русского народа, экономическая война», — передаёт РИА Новости его заявление.
Мадуро пояснил, что имеет в виду исключение России из межбанковской системы SWIFT, закрытие воздушного пространства, приостановку всех торговых связей, запрет на использование доллара.
«Это сумасшествие, что они делают с Россией», — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы поддерживают меры президента России Владимира Путина по защите мира в регионе.