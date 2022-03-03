Президент Венесуэлы Мадуро счёл антироссийские санкции Запада преступлением

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Венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире государственного телевидения заявил, что действия стран Запада в отношении России являются преступлением против русского народа и экономической войной.

«Что они делают с Россией — это преступление против русского народа, экономическая война», — передаёт РИА Новости его заявление.

Мадуро пояснил, что имеет в виду исключение России из межбанковской системы SWIFT, закрытие воздушного пространства, приостановку всех торговых связей, запрет на использование доллара.

«Это сумасшествие, что они делают с Россией», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы поддерживают меры президента России Владимира Путина по защите мира в регионе.

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