Mercedes-Benz приостановит производство и поставки авто в Россию

Немецкая компания-производитель автомобилей Mercedes-Benz сообщила о приостановлении производства автомобилей на своём заводе в Подмосковье и прекращении поставок легковых и малотоннажных транспортных средств бренда на рынок России.

Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель компании.

«Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых и малотоннажных автомобилей в Россию», — сказал он.

Уточняется, что также приостанавливается локальное производство авто до дальнейшего уведомления.

Ранее стало известно, что шведские компании Volvo, Scania и Ericsson сообщили о приостановке бизнеса в России.

Кроме того, Hyundai с 1 по 5 марта приостанавливает производство на своём заводе в Санкт-Петербурге из-за логистических перебоев в поставках автокомпонентов.

Также сообщается, что американский автоконцерн General Motors объявил о приостановке экспорта автомобилей в Россию.

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал в беседе с RT о влиянии решения нескольких крупных западных автопроизводителей приостановить поставки машин в Россию.