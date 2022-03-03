Mercedes-Benz приостановит производство и поставки авто в Россию

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Немецкая компания-производитель автомобилей Mercedes-Benz сообщила о приостановлении производства автомобилей на своём заводе в Подмосковье и прекращении поставок легковых и малотоннажных транспортных средств бренда на рынок России.

Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель компании.

«Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых и малотоннажных автомобилей в Россию», — сказал он.

Уточняется, что также приостанавливается локальное производство авто до дальнейшего уведомления.

Ранее стало известно, что шведские компании Volvo, Scania и Ericsson сообщили о приостановке бизнеса в России.

Кроме того, Hyundai с 1 по 5 марта приостанавливает производство на своём заводе в Санкт-Петербурге из-за логистических перебоев в поставках автокомпонентов. 

Также сообщается, что американский автоконцерн General Motors объявил о приостановке экспорта автомобилей в Россию.

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал в беседе с RT о влиянии решения нескольких крупных западных автопроизводителей приостановить поставки машин в Россию.

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