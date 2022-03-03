Mercedes-Benz приостановит производство и поставки авто в Россию
Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель компании.
«Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых и малотоннажных автомобилей в Россию», — сказал он.
Уточняется, что также приостанавливается локальное производство авто до дальнейшего уведомления.
Ранее стало известно, что шведские компании Volvo, Scania и Ericsson сообщили о приостановке бизнеса в России.
Кроме того, Hyundai с 1 по 5 марта приостанавливает производство на своём заводе в Санкт-Петербурге из-за логистических перебоев в поставках автокомпонентов.
Также сообщается, что американский автоконцерн General Motors объявил о приостановке экспорта автомобилей в Россию.
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал в беседе с RT о влиянии решения нескольких крупных западных автопроизводителей приостановить поставки машин в Россию.