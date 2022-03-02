Эксперт Кадаков назвал сложной ситуацию с поставками автомобилей на российский рынок
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Эксперт подчеркнул, что ситуация меняется ежечасно, поэтому сейчас делать выводы рано и бессмысленно.
«Что касается поставок на российский рынок всего — от комплектующих и машинокомплектов для сборки автомобилей до готовых автомобилей, — то это очень сложная, многозадачная история, на которую влияет всё. Логистика, возможность или невозможность оплаты, понимание объёма, сколько нужно продать, почём… Ещё сверху над этим политическая воля стран, государств или каких-то объединений, как ЕС», — добавил Кадаков.
По его мнению, если на уровне какой-то страны будет принято решение не поставлять продукцию машиностроения в Россию, то все компании, которые «расквартированы» в этой стране, будут подчиняться этому решению.
«И не будут к нам поставлять ни комплектующие, ни машинокомплекты для сборки, ни готовые автомобили», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что шведские компании Volvo, Scania и Ericsson сообщили о приостановке бизнеса в России.
Кроме того, Hyundai с 1 по 5 марта приостанавливает производство на своём заводе в Санкт-Петербурге из-за логистических перебоев в поставках автокомпонентов.
Также сообщается, что американский автоконцерн General Motors объявил о приостановке экспорта автомобилей в Россию.