Аналитик Остапкович назвал цель закрытия воздушного пространства США для самолётов России
- РИА Новости
«Закрытие неба — это введение экономических санкций... Что перекрыть воздух, что перекрыть море — это создаст неудобство для людей», — сообщил эксперт.
По его словам, главной целью США является создание «социальной турбулентности» в российском обществе. Данная мера — это своего рода тренд на обострение отношений, считает Остапкович.
В целом, ограничения со стороны Соединённых Штатов нацелены на усиление давления на Россию, считает собеседник RT.
Ранее президент США Джо Байден объявил о закрытии воздушного пространства страны для российских самолётов.