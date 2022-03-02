Аналитик Остапкович назвал цель закрытия воздушного пространства США для самолётов России

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT сообщение о закрытии США воздушного пространства для всех российских самолётов.

«Закрытие неба — это введение экономических санкций... Что перекрыть воздух, что перекрыть море — это создаст неудобство для людей», — сообщил эксперт.

По его словам, главной целью США является создание «социальной турбулентности» в российском обществе. Данная мера — это своего рода тренд на обострение отношений, считает Остапкович.

В целом, ограничения со стороны Соединённых Штатов нацелены на усиление давления на Россию, считает собеседник RT.

Ранее президент США Джо Байден объявил о закрытии воздушного пространства страны для российских самолётов.