«Российскими подразделениями взят под полный контроль Херсон»: в Минобороны рассказали о ходе спецоперации на Украине
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
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02 марта 2022
Апрельские фьючерсы на газ в Европе дорожают, их стоимость почти достигла $1,7 тыс. за 1 тыс. кубометров, следует из данных торгов.
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Видео Минобороны про передвижение российских войск в ходе специальной военной операции.
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Погранкомитет Белоруссии сообщил об усилении охраны границы на западе и юге страны с учётом обострения военно-политической ситуации в регионе.
Отмечается, что задействованы резервы пограничных групп и подразделений Минобороны. При этом на пунктах пропуска с Украиной не вводились какие-либо ограничения, работа проходит в штатном режиме.
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На территории украинского посольства в Москве снят флаг Украины, сообщает ТАСС. Также демонтирована табличка с наименованием дипмиссии.
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Источник Интерфакса сообщает, что второй раунд переговоров между Украиной и Россией в Белоруссии возможен ближе к концу недели.
«Украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к переговорам. Очевидно, что с учетом логистики им требуется дополнительное время чтобы прибыть в Белоруссию. Сегодня переговоры маловероятны», — сказал он.
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Евросоюз не ведёт войну с Россией, но мы на стороне атакованных, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции Cadena SER.
«Санкции вводятся для того, чтобы нанести ущерб экономике страны, находящейся под санкциями... но они также наносят ущерб вам в ответ, и мы должны быть готовы заплатить цену», — цитирует его ТАСС.
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Генконсульство Украины в Санкт-Петербурге прекратило работу, передаёт РИА Новости.
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Полное заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
- Заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова
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Вооружённые силы России продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций, нанесён удар высокоточным оружием в городе Киеве. Выведена из строя аппаратная вещания телевышки. В результате удара разрушений жилых домов не допущено», — заявил он.
Кроме того, силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесён массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины. Поражено 67 объектов.
В общей сложности за время спецоперации выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины.
Среди них 51 пункт управления и узел связи украинских вооружённых сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 51 радиолокационная станция. Уничтожены 47 самолётов на земле и 11 самолётов в воздухе, 472 танка (и другие боевые бронированные машины), 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и миномётов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов.
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Войска ЛНР и ДНР установили контроль над Старобельском, Сватовом, Калиновской, Лебединским, Пионерским, Карла Маркса, Николаевкой и Осипенко, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделениями Вооружённых сил Российской Федерации установлен контроль над населёнными пунктами Токмак и Васильевка, где украинские военнослужащие отказывались от сопротивления и добровольно сложили оружие. После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям», — добавил он.
Также подразделениями Вооружённых сил РФ «взят под полный контроль областной центр Херсон».
«Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме.
Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения», — заявил Конашенков.