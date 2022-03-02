«Российскими подразделениями взят под полный контроль Херсон»: в Минобороны рассказали о ходе спецоперации на Украине

Российские войска контролируют Херсон, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Также под контролем Вооружённых сил РФ населённые пункты Токмак и Васильевка, где украинские военнослужащие добровольно сложили оружие. Они вернутся к своим семьям после подписания расписок об отказе от участия в боевых действиях, подчеркнули в ведомстве.

РИА Новости

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