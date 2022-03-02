Байден рассказал о потерях российской экономики в результате санкций

Президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу рассказал о потерях российской экономики в результате введения санкций.

«Рубль потерял 30% своей стоимости, российский фондовый рынок потерял 40%, и торги на нём приостановлены. Российская экономика шатается, и виноват в этом (президент России Владимир. — RT) Путин», — заявил Байден.

Он также отметил, что американские санкции будут оказывать влияние только на российскую экономику.

«Я предпринимаю решительные действия, чтобы удостовериться, что эффект от наших санкций нацелен на российскую экономику. Я буду использовать все инструменты в нашем распоряжении, чтобы защитить американский бизнес и потребителей», — заключил Байден.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду, что американские санкции окажут деструктивное воздействие на экономику России.

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада.