В ВТБ прокомментировали санкции Великобритании
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«ВТБ — один из системообразующих банков России с широким международным присутствием и устойчивым финансовым положением. Санкции для нас — реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом», — говорится в заявлении банка.
В ВТБ отметили, что у банка было время подготовиться к самому жёсткому сценарию.
«Мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов», — сказали в кредитной организации.
Там добавили, что ВТБ был и остаётся надёжным партнёром для миллионов клиентов, инвесторов и акционеров.
Ранее стало известно, что Швейцария вводит финансовые санкции в отношении трёх банков России и ограничения на поездки для 336 депутатов Госдумы.
В МИД России заявили, что Москва ответит зеркально на санкции западных стран.