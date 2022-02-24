В ВТБ прокомментировали санкции Великобритании

В ВТБ прокомментировали сообщение о том, что Великобритания вводит санкции в отношении банка.

Об этом сообщает РИА Новости.

«ВТБ — один из системообразующих банков России с широким международным присутствием и устойчивым финансовым положением. Санкции для нас — реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом», — говорится в заявлении банка.

В ВТБ отметили, что у банка было время подготовиться к самому жёсткому сценарию.

«Мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов», — сказали в кредитной организации.

Там добавили, что ВТБ был и остаётся надёжным партнёром для миллионов клиентов, инвесторов и акционеров.

Ранее стало известно, что Швейцария вводит финансовые санкции в отношении трёх банков России и ограничения на поездки для 336 депутатов Госдумы.

В МИД России заявили, что Москва ответит зеркально на санкции западных стран.