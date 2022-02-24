Швейцария вводит санкции в отношении трёх российских банков и 336 депутатов Госдумы
Швейцария вводит финансовые санкции в отношении трёх банков России и ограничения на поездки для 336 депутатов Госдумы.
- Gettyimages.ru
- © Godong/Universal Images Group
Об этом, как пишет РИА Новости, заявил на пресс-конференции действующий президент Швейцарии, федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис.
В МИД России заявили, что Москва ответит зеркально на санкции западных стран.
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